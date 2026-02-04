Две страны ЕС поменяли позицию в отношении России

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис рассказали в интервью Euronews, что поддерживают идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией.

Ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщил, что главы государств и правительств европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту.

Президент Эстонии отметил, что Европе следовало своевременно инициировать переговорный процесс. Политик добавил, что она «немного опоздала», поэтому место европейцев за переговорным столом занял президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем, подчеркнул глава государства, европейская сторона все же имеет право голоса, поскольку косвенно участвует в конфликте, поддерживая Украину.

«Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с «агрессорами», а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — признался Карис.

Силиня, в свою очередь, заметила, что Европе необходимо участвовать в дипломатическом урегулировании конфликта.

«Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?» — задала риторический вопрос глава кабмина.

По ее мнению, на должность спецпосланника нужно определить лидера ФРГ, Франции или Британии, чтобы он «помогал Украине в этих очень жестких переговорах».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ЕС занимает сторону Киева, поддерживает правительство Украины, поэтому не может обеспечить сбалансированный подход к процессу урегулирования.