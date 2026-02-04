В Иране раскрыли детали переговоров с США по ядерной проблеме

Ирано-американские переговоры пройдут в Омане в пятницу, 6 февраля, сообщил с соцсети X глава МИД Иcламской Республики Аббас Аракчи.

«Переговоры по ядерной проблеме с США состоятся в пятницу приблизительно в 10:00 утра (09:30 мск) утром в Маскате (столица Омана. — «Газета.Ru»)», — написал министр.

До этого СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана могут не состояться из-за нежелания Вашингтона переносить встречу из Турции в Оман. США рассмотрели запрос Тегерана об изменении места проведения мероприятия и решили его отклонить.

По словам одного из источников, если представители Ирана готовы вернуться к первоначальному формату встречи в Турции, США согласны на переговоры на этой или следующей неделе. При этом один из чиновников отметил, что Вашингтон хочет быстро достичь реальной сделки, иначе могут быть рассмотрены «другие варианты».

Трамп пригрозил Ирану

Несмотря на это, госсекретарь США заявил, что Вашингтон настаивает на включении в повестку переговоров с Тегераном не только ядерных, но и иных вопросов — дальность баллистических ракет, поддержку организаций в регионе и «отношение к собственному народу».