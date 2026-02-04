Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте делает все возможное с тем, чтобы сорвать переговоры между Россией, США и Украиной, рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, во вторник, 3 февраля, Рютте во время выступления в Верховной раде сделал ряд провокационных заявлений.

В частности, генсек пообещал сразу после заключения мирного соглашения направить на Украину войска ряда стран НАТО, пожелавших выделить контингенты в рамках обеспечения гарантий безопасности.

«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине: оружие, самолеты, корабли и солдат. Тот факт, что это может привести к крупной войне, его не беспокоит», — разъяснил Кошкович.

Эксперт отметил, что генсек альянса предпринимает значительные усилия, чтобы «предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров».