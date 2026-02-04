Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану тяжкими последствиями, если вдруг Тегеран решит вернуться к своей ядерной программе и начнет открывать новые объекты.

В то же время Трамп утверждает, что Иран не выходил из переговоров.

"Мы сделаем очень плохие вещи", - сказал Трамп в интервью NBC, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если переговоры сорвутся и Иран продолжит ядерную программу. "Они ведут переговоры с нами", – также сказал Трамп.

Ранее в среду портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана 6 февраля в Омане были отменены. США не согласились с просьбой Ирана перенести место проведения переговоров и их формат.

Иран предупредил о риске тупика в диалоге с США из-за расширения повестки

По данным портала спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завтра отправятся в Катар, где обсудят с руководством страны ситуацию вокруг Ирана. После этого они не полетят в Оман, а вернутся в Майами.