Иран предупредил о риске тупика в диалоге с США из-за расширения повестки

Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, однако попытки Вашингтона выдвигать требования, выходящие за рамки ядерной тематики, могут завести диалог в тупик. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что Тегеран изначально обозначил четкую позицию: переговоры возможны только в рамках конкретных договоренностей, основанных на взаимном уважении и касающихся исключительно иранской ядерной программы. Настойчивость США в обсуждении дополнительных вопросов, не предусмотренных ранее, рассматривается иранской стороной как основной фактор возможного срыва диалога.

"Иран готов к переговорам по ядерной проблеме в четко определенных рамках. Однако настойчивые требования США и попытки поднять вопросы, выходящие за пределы договоренностей, могут привести переговоры в тупик", - подчеркнул источник агентства.

Такую позицию Тегеран, как отмечает агентство, довел до Вашингтона с самого начала.

Иранская сторона заявляла о неготовности обсуждать иные темы, включая вопросы региональной безопасности или баллистические ракеты. США, в свою очередь, стремятся расширить повестку. Ранее стало известно об отмене запланированных на пятницу переговоров США и Ирана в Стамбуле.