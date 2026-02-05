Латвия и Эстония выступили за возобновление прямых контактов с РФ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис в интервью Euronews выступили в поддержку идеи назначения специального посланника от Европейского союза для возобновления диалога с Россией.

Ранее издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники, сообщало о призывах ряда европейских правительств создать такую должность для отстаивания интересов ЕС в переговорах по российско-украинскому конфликту.

Президент Эстонии отметил, что Европа упустила инициативу, и её место за столом переговоров занял американский президент Дональд Трамп. По словам Кариса, ЕС должен был сам начать диалог ранее, однако занятая ранее позиция отказа от общения с «агрессором» привела к тому, что теперь европейцы отсутствуют в ключевых переговорах. Он подчеркнул, что Европа, оказывая поддержку Украине, имеет право голоса в урегулировании конфликта.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также заявила о необходимости участия европейской стороны в дипломатическом процессе, при этом призвав продолжать политику изоляции России и сохранения санкций. Она добавила, что на роль спецпосланника мог бы подойти лидер Германии, Франции или Великобритании, который помогал бы Украине в сложных переговорах.

Ранее СМИ узнали о «незаметном» визите советника Макрона в Москву.