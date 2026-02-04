Reuters: Трамп склоняется к военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в настоящее время рассматривает возможность проведения военной операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американские источники.

По данным агентства, такая позиция формируется на фоне резкого ухудшения перспектив дипломатического урегулирования.

Как отмечает Reuters, отказ от согласованного формата переговоров усилил сомнения в возможности быстрого достижения договоренностей.

Ранее стало известно об отмене переговоров между США и Ираном в Стамбуле, которые были запланированы на пятницу. Иранская сторона настаивала на переносе встречи в Оман и ограничении повестки исключительно ядерной тематикой, что не устроило Вашингтон.

Официальных заявлений Белого дома о принятии окончательного решения по военной операции не последовало.