Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил визит в Китай, и в рамках поездки объявил о намерениях западных стран после подписания мирного соглашения на Украине развернуть там войска, вооружение, авиацию и военно-морские силы.

По словам британского журналиста, его риторика вызвала возмущение в Москве. В ответ Кремль направил предупреждение западным лидерам. Об этом сообщает издание Mirror.

«Россия выступила с пугающей угрозой начала Третьей мировой войны в адрес британских войск», – пишет автор британского издания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Рютте в провокационном поведении и охарактеризовала инициативу по отправке войск как иностранную военную интервенцию.

Дипломат подчеркнула, что для Москвы подобные шаги абсолютно неприемлемы и заявила, что российская сторона будет рассматривать эти войска как законную военную цель. Угроза касается прежде всего Великобритании и Франции, которые возглавляют так называемую «коалицию желающих», планирующую отправить свои силы на Украину.

Таким образом Россия четко дала понять, что подобные действия не останутся без ответа. Журналисты отмечают, что все это может привести к глобальному конфликту, передает АБН24.

Дмитриев указал на разрушение нарративов левой элиты в Британии

Ранее генсек НАТО заявил, что иностранные войска якобы появятся на украинской территории сразу после подписания мирного соглашения.