Маск назвал премьера европейской страны тираном и предателем

Техномагнат Илон Маск назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса тираном и предателем своего народа. Об этом пишет The Guardian.

Накануне Санчес заявил, что правительство Испании запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет.

По его словам, эта мера станет частью нормативного пакета, направленного на создание «здорового цифрового пространства» и борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ.

Премьер также раскритиковал Маска за использование соцсетей для «распространения дезинформации» о решении его администрации на прошлой неделе легализовать 500 тыс. работников без документов, отметив, что Маск сам является мигрантом.

«Грязный Санчес — тиран и предатель народа Испании», — заявил Маск.

Кроме того, предприниматель назвал Санчеса «настоящим фашистским тоталитаристом».

Напомним, что согласно опросу Ipsos об образовании, опубликованному в августе прошлого года, около 82% жителей Испании считают, что детям до 14 лет следует запретить пользоваться социальными сетями. В 2024 году этот показатель составлял 73%.