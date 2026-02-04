Виновный в попытке покушения на Трампа приговорен к пожизненному заключению

Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, который был признан виновным в попытке покушения на президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году.

Об этом сообщает NBC News.

«Федеральный суд приговорил Райана Раута к пожизненному заключению после того, как в прошлом году он был признан виновным в попытке покушения на Дональда Трампа», — говорится в материале.

15 сентября 2024 года на Трампа во время игры в гольф было совершено второе покушение. Позднее стало известно, что подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Уэсли Рут.

Сообщалось, что он попытался свести счёты с жизнью в здании суда.