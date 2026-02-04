Трамп оценил отношения США и Китая

Трамп назвал отношения США и Китая "важнейшими в мире"
Отношения США и Китая являются важнейшими двусторонними отношениями в мире. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, его слова приводятся на сайте китайского МИД.
Американский лидер отметил, что Вашингтон и Пекин позитивно взаимодействуют в торговле и экономике.
«Соединенные Штаты и Китай — великие державы. У меня прекрасные отношения с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, я его очень уважаю», — сказал Трамп.
4 февраля Си Цзиньпин поговорил по телефону с Трампом.
Трамп заявил, что считает Си Цзиньпина боссом в КНР и высоко уважаемым человеком
До этого президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. В ходе мероприятия они обсудили развитие двусторонних отношений. Глава российского государств заявил, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. Он сообщил, что товарооборот РФ и Китая три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.