Выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте перед украинскими парламентариями в Киеве очень напомнило речь Остапа Бендера в клубе города Васюки, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Марк Рютте выступил в Верховной раде 3 февраля в ходе своего визита в Киев. Генсек заявил, что войска стран-членов НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения.

«Так как все в истории бывало и раньше, то блестящее выступление Рютте в Раде, оформленное бегущими фотографироваться с ним идиотами из «Слуги народа», также имеет свою историческую параллель. Это выступление Остапа Бендера перед любителями шахмат в клубе города Васюки», — отметил Дубинский.

Ранее парламентарий сообщил, что на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Владимир Зеленский «выглядел совершенно жалким».

По его словам, украинский лидер читал простые тезисы по бумажке, выглядел так, словно полностью утратил уверенность в себе.

Рютте предрек Украине трудные решения ради мира

Зеленский по всей видимости осознал, заметил Дубинский, что с января 2026 года он в свете происходящих на планете событий остался с Россией один на один, никто не будет «наказывать» Москву за удары по инфраструктуре Украины.