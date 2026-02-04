Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

Помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине «в какой-то момент закончится», и Вашингтон уже сейчас обсуждает с Киевом возможные реконструкционные проекты.

Его слова приводит ТАСС.

«Когда это произойдет, Украина должна быть в состоянии мобилизовать все свои экономические ресурсы, чтобы быть в состоянии восстановиться», — заявил он.

Рубио подчеркнул, что Украина обладает невероятным экономическим потенциалом — при грамотной экономической политике ее ВВП может удвоиться в течение ближайших десяти лет. Он отметил, что такие возможности неотъемлемо входят в состав стратегии устойчивого мира.

По его словам, этому вопросу уже посвящено немало труда и глубоких размышлений, и американское руководство рассчитывает приступить к реализации инициатив сразу после завершения военных действий. Особое внимание, отметил госсекретарь, уделяется критически важным минералам, которые составляют ключевую часть экономической основы будущего благополучия Украины.

Ранее Рубио заявил, что прорыв в урегулировании украинского конфликта может произойти в момент, когда ситуация кажется безнадежной. Он привел в пример ситуацию в Газе, где многие считали прогресс невозможным, однако впоследствии возникли условия для достижения соглашения. Он выразил надежду, что похожий прорыв может случиться и в украинском урегулировании.