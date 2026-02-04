Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию вновь не принесут положительных результатов, предположил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 4 февраля, в ОАЭ начался второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Встреча делегаций России, США и Украины проходит в закрытом формате, пресс-конференция по итогам не предусмотрена.

Политик заметил, что накануне Североатлантический альянс пообещал ввести войска на Украину сразу после достижения мирного соглашения.

«Переговоры по Украине снова провалятся. Как Россия может принять присутствие НАТО на Украине, если ее расширение является основной причиной конфликта?», — поинтересовался Мема.

По его оценке, в последние месяцы риторика Владимира Зеленского, который не желает идти на уступки, практически не изменилась, а Еврокомиссия хочет еще больше усилить давление на Россию и ввести новые санкции.

Рубио назвал самые сложные темы на трехсторонних переговорах

Политик констатировал, что украинский лидер примет российские условия только тогда, «когда крах Украины будет близок».