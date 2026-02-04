Минюст США начал удалять файлы Эпштейна

Минюст США решил удалить несколько тысяч документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, после жалоб жертв. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, решение об изъятии этих документов из публичного доступа приняли после жалоб жертв, личные данные которых были ошибочно раскрыты.

«В письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру <...> Джей Клэйтон, прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью Йорка, написал, что минюст удалил все раскрывающие [личные данные] материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами», — говорится в публикации.

До этого создатель Microsoft и предприниматель Билл Гейтс в интервью телеканалу Nine News принес извинения за общение со скандальным миллиардером Джеффри Эпштейном.

30 января минюст США разместил новую партию документов по делу Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк.