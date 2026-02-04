Рубио назвал самые сложные темы на трехсторонних переговорах

Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах, признал госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 4 февраля, в эмиратском Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров России, США и Украины. Встреча проходит в закрытом формате.

Журналисты попросили Рубио прокомментировать ход переговоров и раскрыть, почему до сих пор нет прогресса по гарантиям безопасности и территориальным вопросам.

«Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные задачи, и тем временем [противостояние] продолжается», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь заметил, что сам факт переговоров в Абу-Даби — это хорошая новость, и отметил, что США намерены их продолжать.

Дипломат уточнил, что масштаб достигнутого на переговорах прогресса будет оставаться неизвестным до явного прорыва.

Рубио заявил о сокращении числа спорных вопросов по Украине

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что высказывания представителей украинской делегации на переговорах в Абу-Даби раскроют истинные намерения Владимира Зеленского.