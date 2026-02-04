Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

Переговоры в Абу-Даби прошли продуктивно.

Так их охарактеризовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения», — написал Умеров.

По его словам, украинская делегация готовит доклад президенту республики Владимиру Зеленскому.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), пока Киев не принял соответствующих решений для мирного урегулирования конфликта на Украине.