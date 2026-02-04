Рубио заявил о сокращении числа спорных вопросов по Украине

Число спорных вопросов по украинскому урегулированию значительно сократилось. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

© ТАСС/EPA/SHAWN THEW

По его словам, самыми сложными остаются обсуждения территорий и гарантий безопасности Украине.

"И важно понимать: когда речь идет о прекращении вооруженного конфликта, зачастую все выглядит совершенно безнадежно до тех пор, пока не происходит такой прорыв, иногда совершенно неожиданный. Именно так было с Газой: многие считали, что ситуация безвыходная, но мы продолжали давить и давить, а затем обстоятельства сложились так, что это (перемирие. – Прим. ред.) стало возможным", – передает слова Рубио РИА Новости.

Американский политик уточнил, что сам факт переговоров в Абу-Даби является хорошей новостью, поскольку технические военные группы со стороны РФ и Украины встретились впервые за долгое время.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби в среду, 4 февраля. Неназванный украинский чиновник назвал их продуктивными. При этом стороны готовы продолжить общение 5-го числа, сказал один из источников СМИ.

Российскую делегацию на встрече возглавил глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а украинскую – секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров.

Со стороны Соединенных Штатов участие в переговорах приняли спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ 4 февраля