Орбан пригрозил украинским чиновникам высылкой за принудительную мобилизацию на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал принудительную мобилизацию на Украине, жертвой которой стал закарпатский венгр.
В социальной сети X он осудил ответственных за это и пригрозил украинским чиновникам высылкой.
Он добавил, что Венгрия не позволит Киеву использовать свой народ в качестве «пушечного мяса».
В конце января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине происходит открытая охота на людей.