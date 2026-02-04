На Украине украли десятки миллионов долларов, выделенных на закупку мин

Сотрудники украинской частной компании, которая выдавала себя за крупного производителя мин, похитили около 2,9 млрд гривен ($70 млн) на их поставках для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований (ГБР) страны.

«В рамках расследования задокументирована деятельность преступной организации, участники которой организовали завладение госсредствами в особо крупных размерах. Общая сумма убытков превышает 2,9 млрд гривен (около $70 млн — прим.)», — отметили в ведомстве.

Название компании ГБР не приводит, однако подчеркивается, что она получила многомиллиардный контракт от министерства обороны Украины на поставку противопехотных и противотанковых мин, хотя раньше никогда не занималась их производством. Выяснилось, что организация получала деньги, но сама изготавливала только пластиковые корпуса мин, закупая взрывчатку и поражающие элементы у других поставщиков, в том числе иностранных. В результате компания производила некачественны мины и срывала сроки их поставки.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Харьковской области Украины местные чиновники похитили миллионы гривен на компенсациях за разрушенное жилье.

Ранее сотрудники Госспецсвязи Украины присвоили более $2 млн на закупках дронов.