В Эстонии раскрыли планы в отношении задержанного контейнеровоза

Эстонские власти отбуксировали задержанный по подозрению в провозе контрабанды контейнеровоз Baltic Spirit в порт Мууга на севере страны, передает портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на Налогово-таможенный департамент Эстонии.

Специалист по связям с общественностью департамента Павел Прокопенко отметил, что в порту в отношении судна будет проведена «тщательная таможенная проверка».

Напомним, что рефрижераторное судно шло из Эквадора в РФ под флагом Багамских островов с российской командой.

В настоящее время нет информации, какой именно груз находится на борту, но обычно суда такого типа используются для транспортировки бананов и других фруктов из Латинской Америки.

Во вторник, 3 февраля, контейнеровоз был задержан сотрудниками Следственного отдела НТДЭ совместно с полицией и ВМС во внутренних водах балтийской республики.

Силовики объяснили свои действия тем, что власти страны подозревают экипаж судна в провозе контрабанды из Эквадора. Моряки не оказали сопротивления во время задержания.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин отметил, что эстонские силовые структуры совершили беспрецедентный шаг, грубо нарушив нормы международного морского права.