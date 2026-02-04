Президент Финляндии призвал Европу признать правду о США

Европа должна признать, что США меняют свой подход к внешней политике и он не совпадает с европейскими ценностями.
С таким призывом выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.
«Мы должны честно признать, что США переживают период перемен. Меняется их подход к союзникам, а также их способ ведения внешней политики», — подчеркнул политик.
По словам Стубба, новая идеология, на основе которой Вашингтон выстраивает свою вешнюю политику, «конфликтует» с ценностями Европы.
В Финляндии сделали признание о будущих отношениях с Россией
Ранее Стубб пожаловался, что президент США Дональд Трамп не всегда прислушивается к нему.