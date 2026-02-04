В ОАЭ выступили с заявлением перед новым раундом переговоров по Украине

Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают, что стороны переговоров по урегулированию кризиса на Украине, которые проходят в Абу-Даби, смогут продвинуться вперед. Об этом пишет эмиратское госагентство WAM со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

По данным агентства, переговоры России, США и Украины начались около 13:00 мск. Встреча проходит в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована.

«Министерство отметило, что начало второго раунда отражает заинтересованность сторон в дипломатическом процессе, и выразило надежду, что этот раунд будет способствовать развитию достигнутого в ходе первого раунда», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ привержены поддержке международных усилий, которые направлены на достижение мира и стабильности на региональном и международном уровнях.

Ранее в этот день секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что в Абу-Даби стартовал очередной этап переговоров. По его словам, после этого пройдет работа в отдельных группах по направлениям, а затем планируется повторная совместная синхронизация позиций стран.