В украинском обществе произошел тектонический сдвиг: значительная часть населения теперь готова рассмотреть некогда немыслимый сценарий отказа от территорий ради прекращения боевых действий. Согласно материалу газеты The New York Times, усталость от затянувшегося конфликта заставляет граждан пересматривать «красные линии», особенно на фоне переговоров в Абу-Даби. Свежие социологические данные указывают на то, что готовность пожертвовать регионами ради безопасности стала реальностью для миллионов людей.

Как отмечает американское издание, ссылаясь на опрос Киевского международного института социологии, уже 40% респондентов поддерживают идею передачи Донбасса в обмен на твердые гарантии мира. Для многих жителей приоритетом стало выживание государства, даже ценой территориальных потерь.

«Для меня мир — это приоритет, и если после того, как мы отдадим Донбасс, войны точно не будет, я была бы готова уйти», — цитирует ресурс владелицу танцевальной студии Кристину Юрченко.

По ее словам, такой шаг стал бы «трудной, но достойной жертвой ради прекращения войны».

Дискуссии о будущем восточных регионов проходят на фоне второго раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби, где представители России, Украины и США пытаются нащупать контуры мирного соглашения.