Стармер признал, что знал о связях бывшего посла в США с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что был в курсе контактов бывшего посла в Вашингтоне Питера Мандельсона и американского финансиста Джеффри Эпштейна — по его словам, эту связь выявили еще до назначения дипломата на пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в сентябре 2025 года Мандельсон был уволен с поста из-за вскрывшихся связей посла с Эпштейном. Кроме того, ранее спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон уходит из палаты.

По словам Стармера, о связях стало известно во время проверок безопасности, которые проводились перед назначением Мандельсона на пост. Британский премьер также добавил, что после этого дипломату «были заданы вопросы». Подробности об этом Стармер пообещал раскрыть позже.

«Ему были заданы различные вопросы. Я намерен раскрыть всю информацию об этом палате общин», — заявил он.

Стармер уточнил, что Мандельсон «исказил масштабы отношений с Эпштейном», а также лгал во время проверки.

Ранее в Лондоне началось расследование на предмет связей Мандельсона и Эпштейна.