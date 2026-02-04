Пока вы не уснули: заявление ЕС о войне с Россией и тайны личной жизни  Макрона

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ЕС сделали заявление о войне с Россией

© RONALD WITTEKEPATACC

Европейский союз (ЕС) уже воюет с Россией. Об этом заявила Замглавы дипслужбы ЕС Белен Мартинес Карбонель в интервью El Pais.

При этом чиновница отметила, что Евросоюз, по ее мнению, пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

Читать новость полностью

На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

© Соцсети

136-летнюю шхуну «Лоуренс Н. Маккензи» обнаружили на пляже в природном парке Нью-Джерси в США после сильной эрозии берега. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Остов судна, перевозившего партию апельсинов из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, показался из песка благодаря зимним штормам и мощным волнам, обнажившим его массивные деревянные шпангоуты.

Читать новость полностью

Суд в Москве отменил приговор телеведущей Лазаревой*

Московский городской суд отменил заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Материалы направили на новое рассмотрение. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила судья.

Лазарева* дважды в течение одного года нарушила закон об иноагентах. Телеведущая все равно продолжила публиковать материалы без соответствующей плашки. Следователи завели в ее отношении уголовное дело. В июле прошлого года материалы поступили в суд. В октябре 2025-го ее заочно приговорили к семи годам колонии. Лазарева* скрывается от следствия за границей.

Читать новость полностью

Макрон раскрыл тайны своей личной жизни школьникам

© GIAN EHRENZELLEREPATACC

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в лицей города Везуль в неформальной беседе со старшеклассниками затронул тему своего рабочего графика и личной жизни. Об этом сообщил журнал Closer, передает aif.ru.

Во время обеда в школьной столовой глава государства присоединился к столику с подростками. В ходе беседы он признался, что должность президента требует огромного количества времени и накладывает ограничения.

Читать новость полностью

Песков рассказал о целях, которые ВС РФ поражают на Украине

© Киевская городская военная администрация

Вооружённые силы РФ поражают на Украине цели, которые считают ассоциированными с украинским военным комплексом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как пишет RT, он также отметил, что Россия по-прежнему сохраняет свою открытость к мирному урегулированию.

Читать новость полностью

США подготовили новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты подготовили новые ограничительные меры против Российской Федерации, но нет признаков того, что они будут применены, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

США подготовили новые антироссийские санкции, но признаков их введения в действие нет, поделились подробностями авторы публикации.

Читать новость полностью

Стало известно о состоянии пострадавших от нападения на школу учеников

Один из школьников, пострадавших при поджоге в красноярской школе, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что еще двое пострадавших от огня — в состоянии средней тяжести. Все трое госпитализированы. У двоих школьников также выявили закрытую черепно-мозговую травму после удара молотком.

Читать новость полностью

Россияне нашли рабочую альтернативу WhatsApp* и Telegram

Американский imo по итогам декабря 2025 года вошел в пятерку самых популярных мессенджеров в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope.

Мессенджер imo занял пятое место, сместив с этой позиции Viber. Сервис управляется американской компанией Pagebites, входящей в Singularity IM. Лидером рынка в России остается WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с месячной аудиторией 94,5 млн человек, за ним следует Telegram (93,6 млн), далее — Max (70 млн) и «VK Мессенджер» (15,7 млн).

Читать новость полностью

LG опровергла уход с российского рынка

© Daniel KalkerDPATACC

Южнокорейская компания LG Electronics продолжает присутствие на российском рынке и не планирует уходить из страны. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

В LG Electronics уточнили, что деятельность в России сохраняется в целях поддержания бренда. При этом компания прекращала поставки своей продукции на российский рынок — это решение было принято в марте 2022 года.

Читать новость полностью

«Ъ»: Заболеваемость сифилисом в России выросла более чем на 60 процентов

В 2024 году врачи в России выявили на 63 процента больше новых случаев заражения сифилисом, чем в 2020 году. Рост заболеваемости особенно заметен среди мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом заражение россиян многими классическими ИППП снижается с 2015 года. Например, заражение трихомониазом снизилось на 69 процентов, гонококковой инфекцией — на 64 процента.

Читать новость полностью