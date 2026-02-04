Названы сценарии исхода переговоров по Украине в ОАЭ

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», считают, что на переговорах по Украине в ОАЭ обсуждается «разведение войск». Они позитивно оценили сам факт проведения таких встреч, но подчеркнули, что территориальные вопросы пока так и не решены.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры, но запланированная на 1 февраля встреча была перенесена. Новый раунд начался 4 февраля.

«Что обсуждается в Абу-Даби? Это военная группа по урегулированию. И, давайте честно скажем - там обсуждается разведение войск», - заявил профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

По его мнению, стороны также обсуждают, какой должна быть буферная зона и кто будет контролировать процесс.

«То, что встречи проводятся - знак позитивный. Есть одно «но»: пока это даже не переговоры в прямом смысле слова. С юридической точки зрения это скорее консультации», - добавил политолог.

Баширов указал, что стороны могут лишь обмениваться мнениями, так как политического решения пока нет и Украина не согласилась отвести войска. Политолог напомнил, что на переговорах в Стамбуле было согласовано создание трех групп - по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Первые две работают, а третья до сих пор не существует.

Замглавы департамента международных отношений ВШЭ Дмитрий Новиков также считает, что территориальный вопрос пока не имеет политического решения. По его словам, решить его можно либо военным путем, либо через «внутриполитическую трансформацию» Украины.

«Взят курс на постоянное «подбрасывание дровишек» в переговорный процесс, чтобы он развивался в своей самостоятельной логике, пока не созреют обстоятельства для его перевода в более решительную фазу», - так Новиков описал идущие переговоры.

Баширов добавил, что сторонам также предстоит обсудить вопросы гарантий безопасности и будущего устройства Украины. Новиков считает, что в случае достижения приемлемой для России «территориальной конфигурации», Москва будет готова принять предложение о прекращении огня.

Другой сценарий предусматривает желание команды президента США Дональда Трампа решить вопрос Украины «одним махом, быстро навязав Киеву и европейцам какую-то свою, согласованную с Москвой формулу».

Третий сценарий допускает, что американцы будут полностью или частично руководствоваться европейскими представлениями о безопасности Украины. Это будет означать провал переговоров, заключил эксперт.