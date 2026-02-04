Стивен Хокинг упоминается в файлах Эпштейна минимум 232 раза

Имя знаменитого физика Стивена Хокинга минимум 232 раза упоминается в файлах, связанных с делом финансиста Деффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет RT со ссылкой на архив, опубликованный Минюстом США.

© Вечерняя Москва

В обнародованных переписках сказано, что Хокинг пересекался с Эпштейном. Кроме того, говорится и о том, что одна из девушек имела сексуальную связь с ученым.

На этом фоне в Сети вспомнили фотографии, на которых Хокинг находится в окружении девушек на острове Эпштейна. Известно, что физик был знаком с финансистом с 2006 года, однако когда именно были сделаны скандальные фото, неизвестно, говорится в материале.

В файлах по делу Эпштейна нашли имена и других известных личностей. Например, певицы Аллы Пугачевой. Также стало известно, что в опубликованных документах появилось упоминание имени президента Украины Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.

Кроме того, популярная российская стримерша Алина Рин также упоминается в файлах, связанных с делом американского финансиста. В документах имя блогера не упоминается напрямую, однако в одном из сообщений можно найти ссылку на ее социальные сети — собеседник Эпштейна утверждает, что имеет связь с Алиной.