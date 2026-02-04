Экс-чиновник с Украины объяснил смену тона делегации России на переговорах в ОАЭ

Делегация России сменила тон на переговорах с Украиной и США в связи с намерением затормозить милитаризацию Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего украинского чиновника, который до сих пор консультирует офис главы государства Владимира Зеленского.

Источник обратил внимание, что властям стран Европы будет крайне сложно объяснить налогоплательщикам необходимость увеличения расходов на оборону в случае, если конфликт между Москвой и Киевом будет урегулирован. По его мнению, Россия делает ставку именно на это, меняя подход к переговорам.

«Мирное соглашение, конец войны, может сильно ослабить этот импульс — европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей пойти на жертвы, необходимые для перехода к более высоким оборонным расходам», — сказал экс-чиновник.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись переговоры делегаций России, Украины и Соединенных Штатов. Встречи проходили в закрытом режиме. Ожидается, что новый раунд переговоров начнется 4 февраля.

Как написала газета Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал офис Зеленского, российские переговорщики на встречах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с уважением относятся к представителям Украины. Источник пояснил, что члены делегации России видят в украинцах людей, осознающих реальность и готовых к компромиссам.