Что происходит в мире сегодня: военная распродажа в Австралии и смертоносные снегопады в Японии

В среду, 4 февраля, стало известно о планах Австралии продать часть военных объектов. В этот же день в Японии сообщили о гибели 35 человек во время сильных снегопадов.

Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, сообщает Forbes. Состояние Маска выросло после того как SpaceX приобрела его компанию xAI, специализирующуюся на искусственном интеллекте и соцсетях.

По оценкам Forbes, эта сделка увеличила состояние Маска на 84 миллиарда долларов, доведя его до рекордных 852 миллиардов долларов. Маск теперь владеет 43 процентами акций объединенной компании. Ему также принадлежит 12 процентов акций Tesla. Это уже второе слияние компаний Маска менее чем за год. В марте 2025-го он объявил о слиянии xAI и X (ранее Twitter). В октябре он стал первым человеком в истории, чье состояние оценивалось в 500 миллиардов долларов. Новые рекорды по размеру состояния Маска были достигнуты в декабре.

Российским паралимпийцам разрешили экипировку с гербом РФ

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) согласовал экипировку российских участников Паралимпиады‑2026: они будут выступать в форме с гербом РФ и надписью «Россия». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экипировка общего назначения будет в красно‑белых тонах с золотыми надписями и с национальной атрибутикой. Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия, а в случае их побед будет звучать национальный гимн.

Австралия решила продать часть военных объектов

Власти Австралии определили 67 объектов оборонного назначения для потенциальной продажи, сообщает ABC. Правительство страны стремится высвободить до 1,8 миллиарда долларов, устранить критические пробелы в возможностях Сил обороны Австралии и перенаправить инвестиции на северные базы и инфраструктуру, поддерживающую программу AUKUS (военно-политический блок, образованный Австралией, Британией и США).

В числе объектов, которые планируется выставить на продажу, значатся известные казармы Victoria Barracks в Сиднее, Брисбене и Мельбурне, Spectacle Island в Новом Южном Уэльсе и военно-морская база HMAS Penguin там же. Недавнее расследование показало, что объекты Минобороны Австралии, занимающие площадь в три миллиона гектаров, «больше не нужны», а многие из них «уже пришли в такое состояние, что их ремонт экономически нецелесообразен».

В Японии из-за снегопадов погибли 35 человек

Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Японии 4 января сообщило о гибели 35 человек в восьми префектурах из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает Nippon.

Снегопады продолжаются в Японии с 20 января. Наибольшее количество погибших - 12 человек - зафиксировано в Ниигате, за ней следуют префектуры Акита и Ямагата. Еще 358 человек в 14 префектурах пострадали, 126 пострадавших получили серьёзные травмы. Многие несчастные случаи произошли во время уборки снега.

Дания планирует разместить у себя военные производства Украины

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген намерен разместить на своей территории от четырех до пяти украинских военных производств. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Дания уже выделила на реализацию этой задачи около 70 миллионов евро. Он добавил, что с декабря 2025 года украинской компанией развертывается производство твердого топлива для крылатых ракет на полуострове Ютландия.