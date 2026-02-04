Вокруг Трампа сгущаются тучи: «гражданская война» в США и «паралич власти»

Вокруг президента США Дональда Трампа сгущаются тучи — его противники активизировались. Страну охватили бунты из-за проблемы мигрантов, западная пресса заявляет о безумии президента, а общественность перебирает тонны «файлов Эпштейна», в которых мелькает и имя Трампа. «КП» разобрала, насколько реален план «свалить» американского лидера до конца его срока.

Физическая ликвидация

После покушения 13 июля 2024 года, когда Трампа ранили в ухо в Батлере, и второй победы на выборах Секретная служба США получила 1,2 млрд долларов дополнительного финансирования. Защиту от дронов усилили, политика на публичных выступлениях закрывают пуленепробиваемым стеклом, созданы особые группы спецназа для противодействия внезапным атакам.

Однако даже в идеальной охране можно найти пробелы, а организаторы покушений мало чем рискуют, виртуозно путая следы. Например, относительно ранившего Трампа Тома Крукса новый глава ФБР Кэш Патель однозначно сказал: преступник действовал в одиночку — но так ли это на самом деле?

В ближайшее время суд должен вынести окончательный приговор Райану Руту, который ждал Трампа с винтовкой у гольф-поля. Мотивом Рута назвали ненависть к американскому президенту из-за его политики. И опять преступника представляют одиночкой, хотя он ездил на Украину и вербовал наемников для украинской армии.

Авторы статьи отмечают, что вопрос скорее в другом — выгодна ли для противников Трампа физическая ликвидация президента. Скорее всего нет, ведь политик подстраховался, сделав вице-президентом жесткого сторонника своей линии Джей Ди Вэнса.

«В случае досрочного ухода Трампа Вэнс сядет в его кресло до конца срока. А это для глобалистов, мечтающих вернуть США на фронт борьбы с Россией — худший вариант», — отметил политолог Олег Матвейчев.

Революция

Миллиардер Илон Маск признал, что в Штатах началась «вторая Гражданская война». Центром протестов против Трампа стал Миннеаполис, где живет крупнейшая в стране диаспора выходцев из Сомали. В 2021 году вокруг нее началось расследование: оказалось, что под предлогом раздачи бесплатных обедов из бюджета украли сотни миллионов долларов. В деле фигурируют 70 сомалийцев.

В декабре Трамп распорядился направить в город силы Иммиграционной и таможенной службы (ICE). 7 января ее офицер Джонатан Росс застрелил белую американку Рене Гуд, которая боролась за права мигрантов — женщина наехала машиной на силовиков. Губернатор Миннесоты Тим Уолц, который шел на выборы кандидатом в вице-президенты Камалы Харрис, потребовал вывести ICE, а протесты усилились.

Следом, 24 января, агенты службы застрелили еще одного активиста — белого медбрата Алекса Претти. Они заподозрили, что мужчина выхватывал пистолет, хотя просто доставал телефон. В минувшие выходные по всем США вышли сотни людей на улицы в «память о Рене и Джеффри».

Американист Малек Дудаков замечает, что федеральные агенты действительно проявили жестокость, но противники Трампа не скрывают: протесты финансировались фондом Arabella, принадлежащим Джорджу и Алексу Соросам* (фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией). Он отметил, что сейчас фонд закрывают, после чего создадут новую «прокладку».

«Против Трампа выступают самые заклятые враги России — называются фонды Сороса*, Рокфеллера... В том, как они провоцировали беспорядки в Миннеаполисе, мне ясно видны элементы "цветной революции". И сходство с протестами движения Black Lives Matter в 2020 году прямо бросается в глаза», — добавил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

При этом сотрудник Института США Павел Кошкин уверен, что настоящей гражданской войны в США не будет. Если оружие у населения и есть, то у государства наготове техника тотальной слежки и суровая система наказаний.

Компрометация

Снизить рейтинги Трампа пытаются документами по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Будущий президент США и извращенец действительно дружили и были соседями во Флориде. Однако все контакты оборвались в 2004 году — тогда бизнесмен выяснил, что Эпштейн переманивает сотрудниц гольф-клуба в Мар-а-Лаго себе в «массажистки».

Дональду пришлось одобрить публикацию архива по делу Эпштейна. Вероятно, многое было отфильтровано, но в западной прессе все же появились громкие заголовки о связи Трампа с финансистом.

Однако под каждым подобным слухом крайне шаткая основа. Например, про то, что Трампа с будущей женой Меланией якобы свел финансист, одной фразой готовится в 11-страничном донесении некоего «информатора» ФБР. Однако даты не сходятся с реальностью. То же самое и о том, что у политика якобы был интим с 14-летней девушкой — после ее допроса агенты ФБР убедились, что она соврала.

Деменция

Другой вид атаки — сомнения в состоянии здоровья 79-летнего Трампа. Например, Politico со ссылкой на «европейских дипломатов» заявляло, что премьер Словакии Роберт Фицо якобы был «шокирован» психическим состоянием американского лидера на недавней встрече. Фицо назвал это ложью, а в Белом доме — фейком.

New York Magazine выпустил статью, в которой намеки на проблемы перемежаются объяснениями самого президента. Он утверждает, что в прекрасной форме, а синяк на левой руке — следствие рукопожатий. При этом он отметил, что его отец Фред, умерший в 93 года, страдал болезнью Паркинсона, хотя проявляться она стала лишь в 86 лет.

Журналист привел в тексте и свой разговор с племянницей Трампа Мэри, которая славится критикой политика. Она заявила, что ее дед на глазах превращался в собственную тень, а взгляд стал «как у оленя, застывшего в свете фар». Такое она якобы замечает и у президента.

Политолог-международник Владимир Оленченко отмечает, что тему неадекватности Трампа могли поднять из-за его высказываний в отношении Гренландии и в надежде, это нарушит его тактику по Украине.

«Но я сомневаюсь, что у либерального лобби хватит ресурса ему помешать, рассказывая о проблемах с психикой. Допустим, завтра он выступит с очередным заявлением — и всем будет понятно, что он вполне адекватен», — добавил он.

Агитация

Либералы ждут 3 ноября 2026 года, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США. Сейчас республиканцы контролируют об его палаты, а значит могут свободно проводить законы. Но если Республиканская партия потеряет Палату представителей, то Трамп будет «частично парализован».

«Демократы будут отказывать инициативам Трампа в финансировании. Возникнет паралич власти», — заявил Ларри Джонсон.

Сейчас рейтинг одобрения деятельности Трампа упал — с 49% с момента избрания до 42%. Однако многие социологи перед выборами президента США убеждали, что выиграет Камала Харрис. Внезапная победа политика свела на нет точность их прогнозов.

* Фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией.