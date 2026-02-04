Макрон раскрыл тайны своей личной жизни школьникам

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в лицей города Везуль в неформальной беседе со старшеклассниками затронул тему своего рабочего графика и личной жизни. Об этом сообщил журнал Closer, передает aif.ru.

Во время обеда в школьной столовой глава государства присоединился к столику с подростками. В ходе беседы он признался, что должность президента требует огромного количества времени и накладывает ограничения.

«Это должность, которая забирает у тебя много времени. Я не могу сказать, что у меня сегодня сбалансированная жизнь. У меня нет достаточного времени для семьи и близких», — поделился Макрон со школьниками.

Он также отметил, что неудовлетворен некоторыми аспектами своей работы и понимает критику со стороны граждан, которые считают, что преобразования в стране идут слишком медленно. При этом президент отметил, что старается делать «все, что может».

В тот же день Макрон посетил коммуну Валлеруа-ле-Буа, где обсудил с местными фермерами проблемы, вызванные кризисными явлениями в аграрном секторе ЕС.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация об упоминании имени французского президента в документах, связанных с делами Джеффри Эпштейна.