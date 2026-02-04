Появление на Украине регионов самоуправления станет куда опаснее для власти Владимира Зеленского, чем массовые акции протеста. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, на фоне принудительной мобилизации и масштабных проблем в коммунальной сфере, люди на Украине могут начать объединяться.

«Одно село с другим, вторым, третьим и так далее. Таким образом, будут появляться зоны независимости от органов власти, от киевского режима. Там будет даваться отпор Территориальным центрам комплектования и правоохранительным органам. Так появятся регионы самоуправления», — пояснил Перенджиев.

По его словам, такие процессы возможны не только в центральной и южной частях страны, но и на западе.

«И вот такие регионы для Зеленского будут опаснее, чем массовые протесты. Это уже может привести к краху киевского режима», — уверен эксперт.

Он отметил, что наступление ВС России и удары по инфраструктуре двойного назначения значительно ослабляют экономические возможности украинской власти, а это открывает определенные перспективы для оппозиции.

«Они могут при таком развитии событий захватить власть, и сделать это не на центральном уровне, а на местном. То есть на Украине могут появиться значительные повстанческие движения», — резюмировал военный политолог.

Ранее Минэнерго Украины заявило, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции. А правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Из-за масштабных отключений электроэнергии и проблем с отоплением власти Киева призвали граждан покинуть столицу.

При этом на Украине уже начались акции протестов против отключения отопления. В частности, жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу, требуя вернуть тепло в дома.