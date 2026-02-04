$76.9890.72

«Крах киевского режима»: раскрыт возможный вариант свержения Зеленского

Алиса Селезнёва

Появление на Украине регионов самоуправления станет куда опаснее для власти Владимира Зеленского, чем массовые акции протеста. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, на фоне принудительной мобилизации и масштабных проблем в коммунальной сфере, люди на Украине могут начать объединяться.

«Одно село с другим, вторым, третьим и так далее. Таким образом, будут появляться зоны независимости от органов власти, от киевского режима. Там будет даваться отпор Территориальным центрам комплектования и правоохранительным органам. Так появятся регионы самоуправления», — пояснил Перенджиев.

По его словам, такие процессы возможны не только в центральной и южной частях страны, но и на западе.

«И вот такие регионы для Зеленского будут опаснее, чем массовые протесты. Это уже может привести к краху киевского режима», — уверен эксперт.

Он отметил, что наступление ВС России и удары по инфраструктуре двойного назначения значительно ослабляют экономические возможности украинской власти, а это открывает определенные перспективы для оппозиции.

«Они могут при таком развитии событий захватить власть, и сделать это не на центральном уровне, а на местном. То есть на Украине могут появиться значительные повстанческие движения», — резюмировал военный политолог.

Ранее Минэнерго Украины заявило, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции. А правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Из-за масштабных отключений электроэнергии и проблем с отоплением власти Киева призвали граждан покинуть столицу.

При этом на Украине уже начались акции протестов против отключения отопления. В частности, жители жилого массива Троещина в Киеве перекрыли дорогу, требуя вернуть тепло в дома.