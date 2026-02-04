Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что власти Франции немедленно задержат Илона Маска, если он явится на допрос, на который его вызвала французская прокуратура после обыска в парижском офисе соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Филиппо в своем сообщении в соцсети X призвал предпринимателя проигнорировать судебную повестку на допрос 20 апреля, передает ТАСС.

«Илону Маску нужно выбросить в мусорку повестку французского суда на допрос 20 апреля. Совершенно точно ему не следует туда идти», – написал он.

Политик подчеркнул, что Франция, находящаяся под «евромакронистской оккупацией», больше не является страной, где действует верховенство права. По его мнению, Маска ждет тюремное заключение и последующий арест, как это случилось с сооснователем Telegram Павлом Дуровым.

Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

Также Филиппо назвал обыск в офисе и расследование в отношении соцсети X «позором для Франции».

Напомним, Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисах Х во Франции.

Предприниматель назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой.