Турция не получала запросов о переговорах России и Украины

Турецкая сторона в настоящее время не располагает обращениями от России или Украины относительно организации нового раунда переговоров на своей территории. Как сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник в Анкаре, официальных запросов не поступало, однако Турция, как и прежде, готова предоставить свою площадку для диалога в любое время.

«Нет, обращений не было», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что Анкара готова к любому формату посредничества и продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, сохраняя «окно возможностей» для мирного процесса.

Три раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле привели к обмену пленными и телами погибших, а также обмену проектами документов по урегулированию.

Ранее осведомленный источник сообщал, что на текущих переговорах в Абу-Даби присутствует понимание всех участников того, что Украина не станет членом НАТО, что является фундаментальной основой для дальнейшего диалога.