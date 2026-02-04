Трамп показал новое здание Белого дома

Президент США Дональд Трамп показал новый бальный зал Белого дома. Здание планируют построить на месте Восточного крыла, сообщает Metro.

© realDonaldTrump / Truth Social

«Это первое изображение, показанное публике», — подчеркнул американский глава. На снимках, сделанных со здания Казначейства, показано здание первого официального бального зала Белого дома — оно станет заменой Восточного крыла.

По словам президента, постройка будет соответствовать Белому дому по высоте и масштабу. Здание площадью 8400 квадратных метров способно вместить 650 гостей. Его уже начали возводить, и планируют потратить на строительство более 200 миллионов долларов. Финансировать проект будет сам Трамп с привлечением частных инвесторов.

