Раскрыты подробности плана Трампа относительно будущего Украины

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает возможность вступления Киева в Европейский союз (ЕС).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«План Трампа не исключает возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году», — передает агентство слова своего собеседника.

Также сообщалось, что переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее стало известно, что российско-украинские переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме. Уточняется, что пресс-конференции по итогам переговоров также не планируется.