Названы последствия протестов на Украине для Зеленского

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что массовые протесты на Украине не приведут к смене власти. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее СМИ сообщили, что жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. Аналогичные акции регулярно проводят жители Кривого Рога.

Перенджиев заявил, что таких протестов для смены власти на Украине недостаточно, так как во главе акций не стоят авторитетные оппозиционные политики.

Он добавил, что в украинских протестах в основном участвуют женщины, пенсионеры и молодые люди, на которых не распространяется мобилизация. В таких условиях, по мнению Перенджиева, сопротивление не может получить серьезный импульс.

Политолог подчеркнул, что если ситуация обострится и тысячи людей выйдут на улицы, это может стать критическим моментом для Владимира Зеленского и его команды.