«Тоталитарная секта»: раскрыт «могущественный хозяин» Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн назвал свой банковский счет именем верховного божества древнего Ханаана, проклятого Богом — «Baal». На это обратил внимание учредитель «Царьграда» Константин Малофеев в своем Telegram-канале, назвав его «хозяином» Эпштейна.

Он отмечает, что речь идет о демоне Баал-Зебулу, более известному на русском языке как Вельзевул. Этому демону все еще поклоняются сатанисты* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено).

Сама история «божества» жуткая, а наибольшего могущества демон достиг в Карфагене. Малофеев заметил, что обычай карфагенян приносить своим «покровителям» человеческие жертвы поражал греков и римлян. Находки археологов свидетельствуют о массовости подобных ритуалов. Чаще всего человеческие жертвы приносили именно Баалу.

«Эпштейн прекрасно знал, что делает, когда давал имя своему счету. Загубленные им детские души и тела — это жертвы Баалу. А его соучастники из олигархов и знаменитостей западного мира — это отрекшиеся от Христа и присягнувшие кровожадному демону члены тоталитарной секты», — добавил Малофеев.

По мнению учредителя «Царьграда», именно эта секта правит современным Западом.

