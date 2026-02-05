На Западе раскрыли еще одного участника переговоров по Украине в Абу-Даби

На переговорах Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби присутствовал главком Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич, пишет Associated Press (AP), ссылаясь на неназванного представителя генерала.

© Московский Комсомолец

Гринкевич принимал участие во встрече, чтобы обсудить ряд «деликатных вопросов», поделился подробностями собеседник издания.

Источник не озвучил какой-либо информации о содержании разговора.

В четверг в Абу-Даби начался второй день переговоров между российской, американской и украинской делегациями по урегулированию конфликта. Стороны обсудят вопросы экономики и территорий, а также механизм прекращения боевых действий.

По результатам второго раунда переговоров Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах ожидается коммюнике от принимающей стороны, а не общее совместное заявление сторон.