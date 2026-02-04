Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящие переговоры США и Ирана, а также объяснил решение американских властей дать согласие на требование Тегерана перенести встречу из Турции в Оман.

Ранее США согласились на ультиматум Ирана, связанный с переносом переговоров сторон из Турции в Оман. О соответствующем решении Вашингтона сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, переговоры о том, присоединятся ли к переговорам в Омане другие страны региона, все еще продолжаются.

Эксперт выразил сомнения в том, что представителям США и Ирана удастся прийти к какому-либо соглашению в ходе переговоров.

Позиции Вашингтона и Тегерана очень сильно отличаются друг от друга. Американцы выдвигают Ирану четыре основных требования. Во-первых, это сворачивание ядерной программы страны и передача имеющегося у нее обогащенного урана. Во-вторых, это сворачивание ракетной программы и полный отказ Тегерана от баллистических ракет. В-третьих, это прекращение поддержки иранских прокси, таких как «Хезболла» и «Хамас». Кроме того, недавно [президент США Дональд] Трамп выдвинул Тегерану новое требование. Это изменение внутренней политики Ирана, в том числе амнистия участников протестов в стране и отмена их сметных казней (если таковые планировались). При этом Иран готов вести переговоры с США только по первому пункту – только по ядерной программе страны. И это вполне ожидаемо, поскольку ракетная программа – это основной военный инструмент Тегерана. От поддержки различных прокси-сил Иран тоже вряд ли откажется, поскольку создание «Шиитской оси», которую в Иране называют «Осью сопротивления», — это суть иранской внешней политики. И власти страны от этого не отступят. Понятно, что они не пойдут и на изменение внутренней политики, ведь это будет означать, что власть меняется и отказывается от самой себя. Поэтому перспектив у предстоящих переговоров США и Ирана крайне мало. Точек соприкосновения у сторон практически нет. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Встреча в Омане станет ширмой для новых ударов США по Ирану, допустил политолог.

«Все выдвинутые Ирану требования являются крайне принципиальными для Трампа. Для него принципиально, чтобы у Ирана не было баллистики, чтобы Иран не мог «достать» ракетами до того же Израиля или американских военных баз. Для него крайне важным является и ослабление структур «Шиитской оси», так они угрожают американским интересам. Вместе с тем президент США много раз говорил о том, что окажет ту или иную поддержку участникам протестов в Иране. И если по всем этим направлениям Трамп сейчас ничего не добьется, то он будет выглядеть балаболом. В то же время мы знаем из опыта, что Трамп зачастую наносит удары в тот момент, когда этого не ждут. Более того, чаще всего это происходит прямо на фоне переговорного процесса. К примеру, перед Ирано-израильской войной в июне 2025 уже было объявлено о скором начале переговоров сторон, но после этого начались боевые действия. Понятно, что они были согласованы с Трампом. Так что, полагаю, переговоры в Омане – это некий «белый шум» и отвлекающий маневр со стороны президента США. Маловероятно, что они закончатся чем-то продуктивным. При этом вероятность начала новых боевых действий на ближнем Востоке достаточно велика», - отметил Каргин.

По словам специалиста, Вашингтон согласился на требование о переносе переговоров в Оман именно из-за наличия у него плана начать военную операцию в Иране.

«Полагаю, эта встреча не особо важна для американцев, для них не имеет значения, где она формально будет проходить, так они уже планируют новый удар. Переговоры – это просто отвлекающий маневр Трампа, который, скорее всего, уже принял решение об атаке. Он согласился с условиями Тегерана, зная, что грядут боевые действия», - заключил Каргин.

СМИ усомнились в планах Трампа ударить по Ирану

Ранее сообщалось, что Израиль выдвинул США несколько требований в отношении переговоров Вашингтона с Тегераном.