На Украине объявили о начале второго дня переговоров с Россией и США

В Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта.

Об этом заявил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram.

«Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций», — написал Умеров.

Глава украинской делегации вместе с тем анонсировал объявление итогов переговоров по их завершении.