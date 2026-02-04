Заявление Владимира Зеленского о нарушении Москвой энергетического перемирия не соответствуют действительности и является попыткой перетянуть на свою сторону США. Об этом рассказал News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что попросил Россию об «энергетическом перемирии» в связи с накрывшей Украину волной холода. Накануне Владимир Зеленский обвинил Москву в нарушении энергетического перемирия. Однако американский лидер опроверг эту информацию, подчеркнув, что президент России Владимир Путин «сдержал свое слово».

Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что украинская сторона продолжает пытаться манипулировать переговорным процессом и «откровенно врет».

«Они пытаются перетянуть на свою сторону американскую делегацию в преддверии переговоров в Абу-Даби. Не думаю, что это у них получится. США признали нашу правоту», — констатировал Дудаков.

По его мнению, представители Киева будут использовать любые методы психологической манипуляции, так как время работает на стороне России. При этом политолог не исключил, что США понимают недоговороспособность украинской стороны.

На Западе обратили внимание на «невероятное» решение Украины

Напомним, что 23 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По его итогам стороны условились продолжить переговоры, однако запланированная на 1 февраля встреча была перенесена. Позже появилась информация, что она состоится 4 и 5 февраля.