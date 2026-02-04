Обзор иноСМИ: «самоуничтожение Европы», морозы снова помогают ВС РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«На Германию снова надвигается угроза дефицита газа»

Сначала Европа зависела от российского газа, теперь ее энергетическая зависимость от США растет. Эта ситуация не только влечет за собой экономические издержки, но и может стать геополитическим оружием против европейцев, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel. Последние события напоминают печальное повторение газового кризиса 2022/23 годов. Немецкие газохранилища опустошаются с пугающей скоростью и сейчас заполнены менее чем на треть. В то же время растет зависимость от сжиженного природного газа (СПГ). В 2026 году президент США Дональд Трамп может перекрыть Германии поставки газа, подчеркивается в статье. С 2019-го импорт СПГ из Америки в Европу увеличился в шесть раз. К 2025-му Германия обеспечивала 92 процента необходимого ей СПГ поставками из США. Всего за три года мощности по производству СПГ в США удвоились, планируется строительство новых экспортных терминалов.

Теперь газ поступает в Европу не по трубопроводам, а морским путем. Это имеет свою цену. Транспортировка газа через Атлантику всегда будет дороже для европейской промышленности. В то же время американский СПГ грозит стать оружием при Трампе. Своей тарифной политикой и угрозами по Гренландии Трамп показал, что намерен добиваться своих целей любыми средствами. Летом Еврокомиссия обязалась импортировать еще больше нефти и СПГ из США. ЕС гарантировал Трампу объем закупок на 750 миллиардов долларов к 2028 году. Абсурдная сумма и невыгодная сделка для Европы, подчеркивается в статье. Позже правительство Германии повторило ошибки прошлого, снизив минимальные уровни заполнения газохранилищ в попытке сэкономить деньги. Эта халатность, вероятно, приведет к лихорадочной скупке дорогого газа на мировом рынке. Расходы в итоге лягут на плечи и без того страдающей отрасли, а с течением времени - и на частные домохозяйства. В краткосрочной перспективе Европе необходимо диверсифицировать свои газовые поставки и заключить соглашения с Катаром, Австралией, Алжиром и другими странами, считает автор статьи.

«Суровая зима и морозы вновь помогают российским войскам»

Украина переживает одну из самых холодных зим за последние годы: в начале февраля температура опустилась до минус 30 градусов. Многие дома в Киеве остались без отопления и электричества на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике. Зима также создает серьезные проблемы для украинских военных, рассказал аналитик Ахмед Адель в своей статье для infoBRICS. Снегопады снижают видимость и боеспособность, а беспилотники и другая техника часто замерзают. Эвакуация раненых затруднена, а рыть укрепления в мерзлой земле очень сложно. Вопреки всему этому Владимир Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Тем временем российская армия продолжает продвигаться: с начала января российские войска взяли под контроль 17 населенных пунктов и более чем 500 квадратных километров территории.

ВСУ с трудом переживают эту зиму из-за накопившихся давних проблем, подчеркнул Адель. Главная проблема, по его мнению, заключается в том, что слабый тыл не удовлетворяет потребности армии, инфраструктура разрушена, а ремонтные и производственные мощности минимальны. Что касается боевых систем, то украинцы могут выпускать только беспилотники, поскольку для их производства не требуются масштабные мощности. ВСУ несут тяжелые потери, которые трудно восполнить, в то время как поставок западной военной техники становится всё меньше. Всё больше украинских призывников уклоняются от службы. Украинские солдаты подготовлены к зиме хуже, чем в прошлом году (к тому же прошлая зима была мягче). Полное снаряжение имеется только в элитных подразделениях ВСУ. Остальные в условиях мороза принимают самое верное решение - сдаться.

«Идеологическая гордыня и самоуничтожение Европы»

Возродившись из пепла Второй мировой войны, прогрессивная Европа приступила к масштабному эксперименту по социальной инженерии, создав сложную систему социального обеспечения, обещавшую безопасность «от колыбели до могилы», пишет American Thinker. Однако эта «утопическая Вавилонская башня», некогда провозглашенная триумфом гуманистического прогресса, теперь выглядит не столько памятником состраданию, сколько памятником саморазрушению, считает автор статьи. По его мнению, сочетанием финансовой безответственности, демографической самоуспокоенности и стратегической наивности европейцы «роют себе могилу». Щедрые системы социальной защиты создали зависимость, в то время как неконтролируемая иммиграция подорвала культурные основы, подчеркивается в статье. Отказываясь от ответственности за свою территориальную целостность, Европа полагается на американскую военную защиту. Эти «взаимосвязанные патологии» - чрезмерное социальное обеспечение, демографические потрясения и пренебрежение обороной - сигнализируют о неумолимом упадке, делая Европу уязвимой.

Вместо того чтобы стать маяком просвещения, континент рискует превратиться в поучительную историю о том, как процветание порождает паралич. Государство всеобщего благосостояния, земной рай, превратилось в бюрократический колосс, подавляющий экономическую активность. С 1945 года европейские страны расширили социальную защиту, включив в нее всеобщее здравоохранение, щедрые пособия по безработице и обширные пенсионные системы. К 2025 году расходы на социальную защиту составили почти 40 процентов государственных расходов в ЕС, достигнув примерно 3,3 триллиона евро - почти 20 процентов ВВП Евросоюза. Хотя некоторые иммигранты успешно интегрируются и вносят экономический вклад, другие создают дополнительную нагрузку на государственные службы, подчеркнул автор. Без радикального переосмысления - сокращения социальных выплат, укрепления границ и восстановления обороны - Европа рискует быть уничтожена, заключил автор статьи.

«Эпштейн и мировая элита»

Бедный премьер Британии Кир Стармер. Обвинения в бездействии во время одного скандала с педофилами еще можно было бы списать на невезение. Но в двух? Это, по меньшей мере, выглядит как халатность, пишет UnHerd. По мере того как разгорается скандал вокруг новых разоблачений о связях члена Палаты лордов от Лейбористской партии Питера Мандельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, консерваторы призывают к расследованию. Что знал Стармер, когда назначал Мандельсона послом США? Оба скандала, которые обсуждают консерваторы, связаны с совращением и торговлей уязвимыми девушками. В обоих случаях существовала тесно сплоченная сеть сообщников, часть из которых объединяла сексуальная распущенность и множество других личных и экономических связей.

Оба дела имеют свойство периодически всплывать на поверхность, вызывая ужас и отвращение, а затем снова исчезать с первых полос газет. Но в случае с Мандельсоном речь о секс-преступлениях не идет: переписка Мандельсона и Эпштейна касалась экономического лоббирования. Список знаменитостей, связанных с Эпштейном, выглядит как список самых влиятельных людей высшего общества. Билл Клинтон, Вуди Аллен, Мик Джаггер, Кевин Спейси. Банкиры, плутократы, юристы, политики, звезды музыки и кино. В «файлах Эпштейна» содержится множество непроверенных документов, которые могут оказаться слухами или клеветой. Громкие дела привлекают фантазеров. Однако нигилистический высший класс транснациональных клептократов и их приспешники, которым угождал Эпштейн, до сих пор действует на уровне, где политические принципы просто отсутствуют, не говоря уже о моральных или духовных, считает автор UnHerd.

«Смогут ли 30 стран НАТО победить Россию?»

Правда ли, что три десятка стран НАТО не смогут победить Россию? Дело в том, что они никогда и не ставили перед собой цель одержать победу, считает автор статьи, опубликованной на китайском портале Baijiahao. За последние четыре года Украина больше напоминала «резервуар для кровопускания». Многие считают, что пока существует НАТО, этот конфликт будет трудно остановить - запасы вооружений еще не распроданы и кровь Киева еще не пролита полностью.

По версии автора статьи, НАТО пытается истощить Россию. Страны альянса не желают напрямую участвовать в конфликте, опасаясь эскалации, поэтому они используют Украину в качестве «пешки», поставляя ей оружие. Многие страны НАТО накопили большие запасы устаревшего оружия, хранение которого неэффективно и требует дорогостоящего обслуживания. Передача его Украине позволяет избавиться от ненужных запасов, заказать больше нового оружия и одновременно «насолить» России. Автор статьи считает, что за системой НАТО стоят влиятельные группы и торговцы оружием.