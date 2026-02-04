В новой партии документов, обнародованных Министерством юстиции США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, содержится электронное сообщение с просьбой к Владимиру Путину и Дональду Трампу о защите от украинского политика Владимира Зеленского, передает aif.ru.

Сообщение, датированное 25 февраля 2025 года, было отправлено предполагаемой жертвой Эпштейна, чьи персональные данные в документах скрыты. Отправитель утверждает о причастности Зеленского к торговле людьми, заявляя, что украинский политик построил на этом свой капитал. Также в тексте упоминаются имена Джо Байдена, Кира Стармера и Эммануэля Макрона.

В конце послания содержится прямая просьба: «Пожалуйста, могу ли я попросить вас защитить их, г-н Путин и Трамп. Пожалуйста!!». По словам отправителя, Эпштейн ранее угрожал причинить вред его семье, и теперь эти угрозы, предположительно, могут исходить от Зеленского.

Аллу Пугачеву обнаружили в «файлах Эпштейна»

В опубликованных документах имя украинского президента встречается около 50 раз. Напомним, Джеффри Эпштейн был осужден за преступления против несовершеннолетних и умер в тюрьме в 2019 году. Его помощница Гислейн Максвелл была осуждена за пособничество в 2021 году. Текущая публикация архивов является частью процедуры раскрытия документов по этому делу. Ранее из материалов стало известно о письме жены британского экс-принца Эндрю к Эпштейну.