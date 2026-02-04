Брат Кличко сделал неожиданное заявление о коррупции на Украине

Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко пожаловался на коррупцию на Украине, из-за которой все сложнее получать поддержку от западных стран. Такими подробностями он поделился в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

Напомним, что ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Стало известно о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что схему хищения в энергетическом секторе организовал друг Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Пранкеры поговорили с братом мэра Киева Виталия Кличко, представившись высокопоставленным чиновником из Польши. В ходе разговора Владимир Кличко назвал «отвратительным» участие правительства в масштабной коррупции, подчеркнув, что там «просто воровали деньги».

«Что касается коррупции на Украине, я должен сказать, что она, к сожалению, уже давно известна, и меня это лично беспокоит. Становится все сложнее и труднее получать поддержку для Украины, особенно после таких плохих новостей», - пояснил Кличко.

Он также подтвердил информацию о затяжном конфликте между его братом и Владимиром Зеленским.

Раскрыты подробности конфликта Зеленского и Кличко

«Зеленский был комиком, за ним стояли люди, которые хотели выставить мэра в плохом свете. Но позже это переросло в личную неприязнь. Зеленский не принял, что Кличко - мэр Киева, они говорили лишь раз за последние четыре года!», - констатировал он.

Напомним, что ранее на фоне проблем с электроснабжением и теплоснабжением Киева Зеленский обвинил мэрию в «недостаточной работе» на благо города, отметив, что в столице «уже далеко не первую неделю» сотни домов остаются без тепла. В свою очередь Кличко заявил, что из бюджета Киева за прошлый год были изъяты восемь миллиардов гривен (около 14,2 миллиарда рублей) «на оборонные нужды», и высказал мнение, что власти страны делают все, чтобы «облить грязью» его и его команду.