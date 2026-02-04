Израиль подозревают в захвате крипторынка из-за файлов Эпштейна

Опубликованные Минюстом США материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна стали поводом для заявлений о возможном контроле Израиля над криптовалютным рынком. С таким утверждением в соцсети X выступил глава платформы SwanDesk Джейкоб Кинг.

© Московский Комсомолец

По его словам, в опубликованных документах содержится переписка между Эпштейном и японским предпринимателем Джоичи Ито. В ней, как утверждает Кинг, обсуждалось финансирование отдельных разработчиков Bitcoin Core, которые якобы в закрытом режиме получали деньги и подарки от израильской стороны.

Кинг утверждает, что Израиль действовал совместно с Эпштейном и инвестировал в компанию Blockstream. Эта структура, по его словам, сотрудничала с эмитентом стейблкоина Tether и оказывала существенное влияние на рынок криптовалют. Отдельно он заявляет, что государство якобы выплачивало зарплаты примерно 60% разработчиков биткоина.

По версии Кинга, участие в Blockstream позволяло влиять на стоимость криптовалют за счет выпуска не обеспеченных активами стейблкоинов, а также контролировать развитие сети биткоина через наем ключевых разработчиков и владение значительной частью узлов.

Ранее в тех же материалах по делу Эпштейна журналисты обратили внимание на необычное замечание о президенте Франции Эммануэле Макроне. Финансист в разговоре с собеседником из Германии допустил предположение о личных предпочтениях французского лидера.