Залужный отправился в МИД Британии из-за ударов РФ

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный встретился с главой британского МИД Иветт Купер на фоне крупнейшего с начала года удара России по энергетике Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Это возможность донести информацию о вызовах, перед которыми стоит наша страна, и подчеркнуть роль международной солидарности для устойчивости критической инфраструктуры», — написал Залужный.

По его мнению, поддержка европейских партнёров жизненно важна для украинской энергосистемы.