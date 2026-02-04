Залужный отправился в МИД Британии из-за ударов РФ
Экс-главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный встретился с главой британского МИД Иветт Купер на фоне крупнейшего с начала года удара России по энергетике Украины.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Это возможность донести информацию о вызовах, перед которыми стоит наша страна, и подчеркнуть роль международной солидарности для устойчивости критической инфраструктуры», — написал Залужный.
По его мнению, поддержка европейских партнёров жизненно важна для украинской энергосистемы.