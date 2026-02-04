Раскрыты подробности конфликта Зеленского и Кличко

Конфликт Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко вступил в решающую фазу на фоне проблем с теплом и светом в украинской столице. Чем может закончиться желание «экономически задушить» Киев, разбиралось РИА Новости.

Ранее почти во всех областях Украины вводили аварийные отключения электроэнергии, в городах остановился метрополитен. Блэкаут стал следствием технологического нарушения в энергосистеме. Городские власти призвали жителей готовить запасы еды, воды и медикаментов. При этом 1 февраля мэр Виталий Кличко заявил о том, что тысяча жилых домов в Киеве остается без теплоснабжения после блэкаута на Украине.

Противостояние

При этом власти Украины и Киева обвиняют друг друга в нарушениях и нерешенных проблемах, которые сказываются на жителях украинской столицы.

В частности, Виталий Кличко заявил СМИ, что команда Зеленского возбудила против него и его подчиненных (110 человек) больше полутора тысяч уголовных дел, большая часть из которых уже закрыта, добиваясь не тюремных сроков, а видимости того, что мэрия не справляется со своими обязанностями. А также обвинил Зеленского в отстранении более 300 руководителей городов на Украине.

«Делается все, чтобы облить грязью. (…) Я могу вам сказать не только как киевский городской голова, а как председатель Ассоциации городов Украины: ситуация не очень отличается и во многих других городах», — заявил Виталий Кличко.

Он также заметил, что когда ударили 20-градусные морозы, его даже не позвали на заседание по чрезвычайной ситуации в Киеве с участием Минэнерго. При этом на фоне изъятия из бюджета столицы восьми миллиардов гривен (около 14,2 миллиарда рублей) в прошлом году «на оборонные нужды» от государства Киев получил только одну когенерационную установку, а семь закупил самостоятельно.

Сам Владимир Зеленский не скрывает, что его цель отстранить Виталия Кличко от власти. В 2022-м в Киеве была создана военная администрация — параллельная гражданской. После того, как в январе ударили морозы и Киев начал замерзать на фоне проблем с электроснабжением, Кличко предложил жителям покинуть город, а пресс-секретарь военной администрации Екатерина Поп заявила, что об этом не может быть и речи.

В свою очередь Зеленский обвинил власти Киева в «недостаточной работе» на благо города, отметив, что в столице «уже далеко не первую неделю» сотни домов остаются без тепла.

«Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе недостаточно», — подчеркнул он.

Нарастающее противостояние

Конфликт Кличко и Зеленского длится уже семь лет и может завершиться только после проигрыша одного из них на выборах, но пока противостояние будет продолжаться. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

«У каждого — амбиции, свое видение будущего. К примеру, Кличко хочет стать президентом, а Зеленскому нужен полный контроль над столицей, так как без этого невозможно завершить построение авторитарной вертикали власти», — пояснил он.

В свою очередь политолог Александр Дудчак констатировал, что Зеленский и Кличко обвиняют друг друга в собственных ошибках и преступлениях.

«Зеленский под предлогом поддержки ВСУ действительно забирает деньги из бюджета столицы, а затем он и его команда разворовывают их. Но и Кличко занимается тем же самым, только в меньшем объеме, так как у него ранг пониже», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что с 2014-го нет инвестиций в долгосрочные проекты, в том числе ЖКХ и энергосистему. При этом и у Кличко, и у Зеленского есть влиятельные союзники в ЕС и США, и конфликт будет продолжаться, пока на Западе не решат, что «с коррумпированной украинской властью пора кончать».