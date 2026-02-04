Опозоренного брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора ночью выдворили из резиденции Роял-Лодж в Большом Виндзорском парке.

Об этом сообщает The Sun.

— В понедельник вечером Эндрю покинул Роял Лодж... бывший герцог Йоркский был выгнан раньше запланированного срока после того, как его брат, король Карл, стал все больше обеспокоен шокирующими разоблачениями, — говорится в материале.

Он переехал в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке.

Стало известно, что принц Эндрю мог купить у скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна несовершеннолетнюю девушку, изнасиловать и убить. Согласно документам, инцидент произошел в 1990-х годах.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер призвал брата короля Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Джеффри Эпштейном.

Дочери бывшего принца Эндрю — принцессы Беатрис и Евгения — появились на традиционной рождественской службе в поместье Сандрингем с другими членами королевской семьи. Их визит сочли сознательным дистанцированием от отца.